Mehrzweckgebäude Höri – Mehr Platz für Asylsuchende Die bisherigen Unterkünfte für Asylbewerbende sind voll. Höri plant deshalb einen Ausbau und informiert die Bevölkerung zum Thema Schutzsuchende. red

Die erhöhte Zuweisungsquote des Kantons führt dazu, dass die Gemeinde Höri künftig rund 44 Asylbewerbende aufnehmen, unterbringen und betreuen muss. Die zusätzlich aufzunehmenden Personen möchte die Gemeinde vorübergehend in den Offizierszimmern im Dachgeschoss des Mehrzweckgebäudes unterbringen, da es in den bestehenden gemieteten Sammel- und Einzelunterkünften keinen Platz mehr hat. Die baulichen Eingriffe würden zurückhaltend ausgeführt werden, da es sich um eine temporäre Lösung handeln soll, schreibt der Gemeinderat. Zudem wird eine zusätzliche Stelle für eine Betreuungsperson geschaffen.

Der Gemeinderat lädt die Bevölkerung zur Informationsveranstaltung «Schutzsuchende in Höri» ein. Diese findet am Mittwoch, 24. Mai, um 19 Uhr im Mehrzweckgebäude an der Schulhausstrasse 8 statt. Themen werden die aktuelle Situation, die Rahmenbedingungen und die Strategie der Gemeinde Höri sein. Informieren werden Roger Götz (Gemeindepräsident), Willi Zuberbühler (Ressortvorsteher Soziales und Gesundheit) und Rahel Rüegg (Abteilungsleiterin Soziales und Asylwesen).

