Nächste Ausbauetappe der Schule Wehntal – Mehr Platz und ein Sanierungsprogramm für das Schulhaus Rietli Die Schulpflege der Schule Wehntal beantragt an der GV vom 2. Dezember einen Projektierungskredit von 610’000 Franken für die Renovation der Schulanlage in Schöfflisdorf. Barbara Gasser

Auch die Aussenanlage beim Schulhaus Rietli in Schöfflisdorf



muss erneuert werden. Foto: Sibylle Meier

Die Schulanlagen in den vier Gemeinden Niederweningen, Oberweningen, Schleinikon und Schöfflisdorf benötigen eine Auffrischeung. Deshalb der Plan der Schule Wehntal: Sie werden einzeln und zeitlich gestaffelt entwickelt, erneuert und saniert. Die erste Etappe ist mit der Sanierung der Schulanlage in Schleinikon bereits abgeschlossen. Im Frühsommer nächsten Jahres ist mit der Inbetriebnahme der Doppelsporthalle in Niederweningen zu rechnen. Jetzt folgt der Um- und Ausbau des Schulhauses Rietli in Schöfflisdorf. Dafür fordert die Schulpflege einen Projektierungskredit von 610’000 Franken.