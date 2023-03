Bülach – Mehr Schulraum für Berufsschule Die Berufsschule Bülach erhält drei zusätzliche Unterrichtszimmer, wie aus einem Bauprojekt hervorgeht. Thomas Mathis

Die Berufsschule Bülach braucht mehr Platz. Da die Anzahl Lernender überdurchschnittlich ansteige, seien per Schuljahr 2023/24 drei zusätzliche Unterrichtszimmer notwendig, heisst es bei der Baudirektion. Der Kanton will deshalb auf dem Areal der Berufsschule einen Pavillon erstellen. Dazu sollen bestehende Schulraumpavillons der Berufsfachschule in Uster demontiert und in Bülach wieder aufgebaut werden. Der zusätzliche Schulraum, der voraussichtlich bis 2030 benötigt wird, kommt zwischen dem Schulgebäude und den bestehenden Parkplätzen zu stehen. In der Umgebung sind Sitzgelegenheiten für 30 Lernende vorgesehen. Die Pläne für das Bauprojekt liegen derzeit bei der Stadt Bülach auf. Die Bauzeit ist von Juni bis Herbst vorgesehen.

