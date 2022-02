Statthalter Bezirk Bülach – Mehr Schwarzfahrer und sinkende Zahlungsmoral Für 2021 verzeichnen das Statthalteramt und der Bezirksrat Bülach den höchsten Stand von Widerhandlungen gegen das Personenbeförderungsgesetz seit zehn Jahren. Alexander Lanner

Häufiger ohne Billett waren die Menschen letztmals vor zehn Jahren in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Für 2021 wurden 2259 Strafbefehle betreffend Widerhandlungen gegen das Personenbeförderungsgesetz ausgestellt. Archivfoto: Urs Jaudas

Die Bilanz des Bezirksrats und des Statthalteramts Bezirk Bülach für 2021 zeigt, dass noch immer im Strassenverkehr die meisten Übertretungen zu verzeichnen sind. Obwohl es in diesem Bereich erneut einen Rückgang um 227 Fälle gab, führt der Strassenverkehr mit 6643 Fällen die Liste der Übertretungen im Bezirk Bülach weiterhin an. Ein Rückgang der Verzeigungen im Strassenverkehr war bereits im Jahr 2020 – also zu Beginn der Pandemie – zu bemerken, wo 1428 Fälle weniger zu bearbeiten waren. Im letzten Jahr erfolgten beim ruhenden Verkehr 352 Verzeigungen weniger ans Statthalteramt, hingegen stiegen diese im rollenden Strassenverkehr um 110 auf 5644 Fälle.