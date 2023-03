Schutzinsel in Bülach – Mehr Sicherheit auf dem Wanderweg Eine Insel für Fussgänger soll die Querung der Dachslenbergstrasse in Bülach sicherer machen.

Der Stadtrat Bülach will die Sicherheit für Fussgänger an einem Punkt verbessern, wie er aktuell mitteilt. An der Dachslenbergstrasse, Höhe Winzerweg, sollen dazu eine Fussgängerschutzinsel und ein Fusswegteilstück neu gebaut werden. Ende 2022 wurde der Bevölkerung ein Vorprojekt zur Mitwirkung unterbreitet. Zu diesem gingen mehrere Einwendungen ein. Der Stadtrat hat nun den Bericht hierzu genehmigt.

Der Bericht liegt ab 10. März 2023 während sechzig Tagen im Stadthaus, 4. Stock, Planung & Bau, zur Einsichtnahme auf. Ebenfalls ab 10. März ist der Bericht unter www.buelach.ch/publikationen veröffentlicht. Über die Dachslenbergstrasse Richtung Nussbaumen führt ein regionaler Wanderweg. Über den Winzerweg führt ein kommunaler Wanderweg nach Eschenmosen. Im Verzweigungsbereich der beiden Wanderwege besteht längs dem Wald ein unübersichtlicher Abschnitt (Kuppe und Kurve) ohne Querungshilfe und Fussgängerschutz. Daher soll auf Höhe Winzerweg eine Fussgängerschutzinsel erstellt werden. Dem Wald entlang soll das bestehende Trottoir verlängert und anschliessend ein chaussierter Wanderweg erstellt werden.

