Harley-Davidson Nightster – Mehr Sport war bei Harley nie Die neue Harley-Davidson Nightster soll helfen, die geschrumpfte Kultmarke zu beleben. Das gelingt unter Verzicht auf ein paar klassische Eigenschaften. Ulf Böhringer

Die Harley-Davidson Nightster bietet viele bekannte Sportster-Elemente auf und überzeugt mit ihrer Agilität. Foto: Harley-Davidson

Wer jemals die Küstenstrasse an der spanischen Costa Brava nördlich von Tossa de Mar befahren hat, der weiss, was ein Kurventanz ist. Hier Harley-Fahren? Könnte stressig werden. Doch exakt auf dieser Küsten-Achterbahn musste die neue Nightster zeigen, was sie kann: Mit 221 Kilo Leergewicht ist sie um mehr als 30 Kilo leichter als die verblichenen 1200er Sportster-Modelle, mit 66 kW/90 PS Motorleistung ist ihr Antrieb um über 20 PS stärker. Nach der Fahrt hat die Nightster im Bereich der Fussrasten zwar etwas Material verloren, doch im Hirn ihres Fahrers hat sich die Erkenntnis festgesetzt: Da geht was! Denn so agil war noch kein anderes Motorrad aus Milwaukee.

An der Nightster ist abgesehen vom Zahnrad-Endantrieb nichts mehr so, wie es jahrzehntelang der hauseigenen Norm entsprach: Der vermeintliche Blechtank dient jetzt als Abdeckung der Airbox, der 11,7 Liter fassende Kunststofftank befindet sich dagegen unter dem Fahrersitz. Die zwei Zylinder des Motors stehen nun im Winkel von 60 statt 45 Grad, und sie sind von Wasser umspült statt von Luft gekühlt. Aus vier unten liegenden Nockenwellen sind vier oben liegende geworden, statt des einzigen Fahrmodus im Tucker-Tucker-Stil mit bescheidenen Drehzahlen und eher zähem Drehvermögen stehen jetzt drei Fahrmodi zur Wahl, und der flink durcheilte Drehzahlbereich erstreckt sich bis an die 8000 Touren. Das Design-Kunststück bestand nun darin, die für Harley-Verhältnisse revolutionäre Technik so zu präsentieren, dass sich beim Betrachter dennoch ein Sportster-Gefühl einstellt.

Der «Harley-Wumms» bleibt aus

Das ist weitgehend gelungen, denn die Silhouette der Nightster nimmt viele gewohnte Elemente auf: den kurzen Heckkotflügel mit dem stehenden Kennzeichen, die beiden bestens sichtbaren Federbeine, den Einzelsitz (eine Mitfahrgelegenheit gibts als Zubehör), die runden Blinker oder den Rundscheinwerfer mit seiner dunkel eingefärbten Verkleidung. Dass angesichts der Modellbezeichnung die Farbe Schwarz dominiert, ist logisch. Nicht so recht zum Kaufpreis von immerhin 15’700 Franken will die verbreitete Verwendung von Kunststoffelementen passen.

Der aus dem 2021 vorgestellten 1250er-V2 (Revolution Max 1250T) entwickelte Abkömmling weist zwei Zündkerzen weniger, dafür eine variable Steuerung der vier Einlassventile sowie weniger Hub und Bohrung auf. Die Maximalleistung des 975ers (Revolution Max 975T) stellt sich bei 7500 U/min ein, das maximale Drehmoment erreicht bei 5750 U/min 95 Nm. Das sind gute Werte, wobei die untere Hälfte des Drehzahlbandes fürs Bummeln ideal ist und die obere beim Sporteln zum Einsatz kommt, beispielsweise auf der Costa-Brava-Achterbahn. Ein «Wumms» im bekannten Harley-Sinn ist dem 975er trotz aller Hightech-Finessen nicht eigen.

1 / 4 Ähnlich handlich wie die neue Nightster war noch kein anderes Motorrad aus Milwaukee. Fotos: Harley-Davidson

Die sechs Gänge schalteten sich am Testbike eher hart, einen Quickshifter gibt es nicht, die Gasannahme war nicht immer geschmeidig. Die Schräglagenfreiheit harmoniert mit der Sitzposition und wird wohl für 95 Prozent aller Fahrerinnen und Fahrer ausreichen. Lenkergriffe und Fussrasten sind gut erreichbar, sodass sich Wohlbefinden im Sattel einstellt. Kurven sind kein Hindernis, sondern ein Grund für breites Grinsen. Die einzelne Bremsscheibe im Vorderrad leistet seriöse Arbeit, die hintere Scheibe arbeitet brav zu, das gut regelnde ABS beherrscht sicheres Vermeiden von Radblockaden nur in der Senkrechten und nicht in Schräglage.

Drei Fahrmodi stehen zur Verfügung

Die Instrumentierung der Nightster ist für heutige Verhältnisse eher sparsam; statt eines TFT-Displays, in dieser Preisklasse inzwischen eher üblich, kommt ein runder Analogtacho mit LC-Anzeigefeld zum Einsatz, in dem alles sonst Nötige klar, aber in kleiner Schrift ablesbar ist. Die Fahrmodi «Rain», «Road» und «Sport» unterscheiden sich stark, die Elektronik beeinflusst Gasannahme, Traktionskontrolle und ABS-Regelung. «Rain» reduziert zudem die Motorleistung um 15 Prozent, sagt Harley. Damit lässt sich gut leben. Eine Smartphone-Integration ist nicht vorgesehen. Zum Motorradfahren passt das gut, in die gegenwärtige Zeit und die Preisklasse jedoch weniger.

Man muss weiss Gott nicht die Statur eines Gorillas aufweisen, um sich auf der Nightster wohlzufühlen; der in nur gut 70 Zentimetern Höhe montierte Sitz sorgt auch bei kürzer Gewachsenen für besten Bodenkontakt der Füsse beim Anhalten, die Handgriffe sind weitenverstellbar und funktionieren leichtgängig, sämtliche Beleuchtungskörper weisen LEDs auf. Insofern sind alle wichtigen Voraussetzungen erfüllt, um mit der Nightster locker-flockig unterwegs sein zu können. Bleibt nur noch die Kernfrage dieser Marke: Was ist mit dem Sound? Die – natürlich schwarz eingefärbte – Auspuffanlage klingt gut. Allerdings nicht nach Harley. Aber wie soll sie auch angesichts der technischen Gegebenheiten?

Während Harley-Davidson in Nordamerika 2021 wieder auf den Wachstumspfad zurückgefunden hat, verzeichnet die Motor-Company überall sonst anhaltend rückläufige Zahlen. Nicht zuletzt mithilfe der neuen Sportster-Baureihe soll sich das ändern.

Die erste Feuerwehr-Harley der Welt Infos einblenden Bei der Juli-Flut 2021 hat eine Feuerwehr in Deutschland ihr Dienstmotorrad verloren. Nun hat die Feuerwehr im nordrhein-westfälischen Kall eine Harley-Davidson als Einsatztöff in Dienst gestellt. Die in Rot lackierte, mit Blaulicht, Sirene und Funkanlage ausgestattete Pan America Special ist laut Harley-Davidson die weltweit erste im Feuerwehreinsatz. Sie verfügt ausserdem über Erste-Hilfe-Ausrüstung und Feuerlöscher sowie eine Batterie zum Betrieb elektrischer Werkzeuge. Das Rettungs-Bike ist ein Geschenk des Herstellers, da das bisherige Motorrad der Feuerwehr bei den schweren Unwettern im Juli 2021 zerstört wurde. (spx)

Fehler gefunden?Jetzt melden.