SBB informieren in Wallisellen – Mehr Spuren und mehr Sorgen Am Montag stellten die SBB der Bevölkerung von Wallisellen ihr Projekt «Mehrspur Zürich–Winterthur» vor. Nicht alle Fragen konnten dabei beantwortet werden. Alexander Lanner

Die neue Brücke zwischen Wallisellen und Zürich-Oerlikon erlaubt es den Zügen künftig, zu verkehren, ohne den Gegenverkehr zu behindern. Visualisierung: SBB

Breitere Unterführungen, zwei vollwertige Perrons, eine 590 Meter lange Brücke nach Zürich-Oerlikon, der Viertelstundentakt für die S-Bahnen: Dies ist in Wallisellen bis 2035 mit dem Projekt «Mehrspur Zürich–Winterthur» realisiert. Ausserdem wird eine Veloschnellroute südlich der Gleise geplant.

Nachdem letzte Woche die SBB in Bassersdorf und Dietlikon die dortige Bevölkerung über die jeweiligen Bauvorhaben informiert hatten, war am Montag Wallisellen dran. Erst erklärten Vertreter von SBB und ZVV das grosse Ganze: Für den Abschnitt Wallisellen wird mit einer Bauzeit von rund 7,5 Jahren und Kosten von rund 190 Millionen Franken gerechnet. Danach folgten die Ausführungen von Jürg Niederhauser, Ressortvorsteher Hochbau und Planung, zu den Investitionen für die Gemeinde. Rund 4,5 Millionen Franken sind für den Ersatz von Personenunterführungen sowie den Bau neuer Veloabstellplätze geplant. Doch damit nicht genug. Denn wie Niederhauser ausführte, sind die SBB zwar verpflichtet, für die gesetzlich vorgeschriebenen Lärmschutzmassnahmen zu sorgen. Allerdings komme in Wallisellen die spezielle Situation hinzu, dass ein Grossteil des Siedlungsgebiets am Hang liege. Unter Umständen erfordere nicht nur der Lärm entlang des SBB-Trassees, sondern auch derjenige am Hang darüber Massnahmen. Die Kosten, welche von der Gemeinde getragen werden müssen, konnte Niederhauser jedoch nicht beziffern. Bis Ende Jahr sollen die Zahlen vorliegen.

Fragen zu Kosten, Lärmschutz und Sicherheit

Dass diese Kosten noch nicht bekannt sind, stiess einigen Gästen im Saal sauer auf. Ein Votant forderte von den Verantwortlichen das Versprechen, dass die kommunalen Bauvorhaben die präsentierten Kosten von 4,5 Millionen Franken nicht übersteigen. Andreas Kessler, SBB-Leiter Projekte in Wallisellen, bestätigte, dass diese Summe ihre Gültigkeit habe.

Eine weitere Stimme bemängelte, dass in den Hauptunterführungen für Velos und Fussgänger keine separaten Spuren realisiert werden. Für Gemeindepräsident Peter Spörri wäre dies auch wünschenswert. Wie er aber ausführte, reicht der Platz dafür nicht aus. Genügend Raum für Velos neben Fussgängern habe es aber bei den Unterführungen westlich und östlich des Bahnhofs.

Zu reden gab auch, dass es für die dicht an dicht gedrängten Menschen auf den Perrons durch acht Schnellzüge pro Stunde noch gefährlicher werde, wenn diese durch den für 120 km/h trassierten Bahnhof Wallisellen verkehrten. Dank des Viertelstundentaktes der S-Bahn würden sich weniger Menschen gleichzeitig auf den Perrons befinden, hielten die Verantwortlichen entgegen.

Kritisch hinterfragt wurde auch, ob die ganzen Investitionen nachhaltig seien oder der nächste Ausbau bereits drohe. Dazu sagte Bruno Studer, SBB-Gesamtprojektleiter Mehrspur Zürich–Winterthur: «2035 wird die hier realisierte Infrastruktur nicht aus dem letzten Loch pfeifen.»

