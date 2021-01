Zwei Todesopfer – Mehrere Coronafälle im Pflegezentrum Spitz in Kloten Im Klotener Pflegezentrum Spitz wurden mehrere Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf Corona getestet. Zwei wurden hospitalisiert. Auch beim Personal gibt es Fälle.

In Kloten kam es in einer Pflegeeinrichtung zu mehreren Corona-Fällen. Themenbild: Tamedia

Das Pflegezentrum Spitz in Kloten vermeldet einen Corona-Ausbruch. Im Januar sei dort und in der Pflegestation Kirchgasse eine erhöhte Covid-19-Positivitätsrate festgestellt worden, heisst es in einer Mitteilung. Diese wurde am Freitag publiziert. Als Folge wurden im Pflegezentrum im Spitz eine von fünf Stationen sowie die Pflegestation Kirchgasse isoliert. Zwei Bewohnende mussten bislang hospitalisiert werden. Im Unterland ist es zuletzt in Rafz und in Glattfelden zu grösseren Ausbrüchen gekommen.

Im vergangenen Jahr blieben die Klotener Pflegeeinrichtungen dagegen von Corona verschont. Dies hat sich nun geändert. Fünf Tests sind zuletzt positiv ausgefallen – alle innerhalb der betroffenen Station.

Sofort Massnahmen ergriffen

Die Station, auf der die fünf Fälle aufgetreten sind, wurde umgehend unter Quarantäne gestellt. Die Zimmer innerhalb der betroffenen Station wurden zudem zusätzlich isoliert. Insgesamt 17 Bewohnerinnen und Bewohner befinden sich zurzeit in Isolation. «Trotz sofortiger Reaktion und unmittelbarer Stabilisierung der Situation sind zwei Bewohnerinnen leider mit Covid-19 verstorben», heisst es weiter.

Die Schutzkonzepte scheinen allerdings zu greifen. Jedenfalls konnte eine weitere Ausbreitung auf die anderen vier Stationen verhindert werden. Die Isolation sei mindestens bis zum 26. Januar 2021 gültig.

Pflegewohngruppe vorübergehend geschlossen

Die Pflegestation Kirchgasse bleibt vollständig isoliert, und zwar bis voraussichtlich am 26. Januar. Von dieser Massnahme betroffen sind 21 Bewohnerinnen und Bewohner.

Auf Seite der Mitarbeitenden kam es ebenfalls zu mehreren Fällen. Sechs positiv Getestete fallen für mindestens 10 Tage aus. Um den, aufgrund der Isolation erhöhten Personalbestand der Pflegestation Kirchgasse sicherzustellen, wurde die Pflegewohngruppe Rätschengässli vorübergehend geschlossen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden in freie Zimmer, in andere Pflegewohnungen und ins Haus A des Pflegezentrums im Spitz verlegt. Die somit frei gewordenen Personalkapazitäten werden entlastend in der Pflegestation Kirchgasse eingesetzt.

red