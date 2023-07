Flughafen und Rafz – Mehrere Gewitter sorgen für Verspätungen Die Gewitter sind am Unterland nicht spurlos vorbeigezogen. Betroffen von Unterbrüchen war der Schienenverkehr rund um Rafz und der Flugbetrieb in Kloten. Andrea Meili

Das Gewitter hat am Dienstagabend den Flugverkehr durcheinandergebracht. Archivfoto: Steffen Schmidt (Keystone)

Viele Verspätungen, zwei Umleitungen, eine Stunde Unterbruch und vereinzelte Durchstarts: Das ist die Bilanz des Gewitters vom Flughafen Zürich. Das Unwetter am Dienstagabend hat in Kloten laut SRF Meteo Windgeschwindigkeiten von bis zu 106 Kilometern pro Stunde mit sich gebracht. 55’000 Blitze seien in der ganzen Schweiz gezählt worden.