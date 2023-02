Bahnunglück im Ruhrgebiet – Wohl mehrere Menschen in Recklinghausen von Zug erfasst Ein Güterzug hat möglicherweise junge Menschen mitgerissen. Angaben über Opfer hat die Polizei noch nicht gemacht. UPDATE FOLGT

Im Bahnhof von Recklinghausen im Ruhrgebiet hat sich ein Unfall ereignet – Angaben von Opfern stehen noch aus. Foto: Fabian Sommer (Keystone/DPA/Symbolbild)

Auf einer Bahnstrecke in Recklinghausen im Bundesland Nordrhein-Westfalen wurden am Donnerstag mehrere Menschen von einem Zug erfasst. Wie eine Sprecherin der Polizei Recklinghausen gegenüber der AFP mitteilte, ereignete sich das Unglück am Abend auf der Bahnstrecke zwischen Recklinghausen-Ost und Recklinghausen-Hauptbahnhof im nördlichen Ruhrgebiet. Demnach ist ein Güterzug an dem Unglück beteiligt, das der Polizei um 18.12 Uhr gemeldet wurde. Angaben zu Opfern machte die Polizei zunächst nicht.

Der WDR, aber auch andere deutsche Medien, berichten, dass eine «Gruppe junger Menschen mehrere hundert Meter weit mitgeschleift» wurde. Demnach ist ein Grossaufgebot der Feuerwehr im Einsatz und sucht die Gleise mit einer Drohne ab.

AFP/fal

