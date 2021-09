Grossbrand in Rümlang – Mehrere Millionen Schaden nach Brand der Recyclinganlage bei Glattbrugg Die Sortieranlage für Bauschutt und Sperrgut im Rümlanger Quartier Bäuler ist in der Nacht auf Sonntag komplett abgebrannt. Die Sortag Zürich AG plant einen Wiederaufbau. Anna Bérard

Nach dem Feuer in der Recyclinghalle der Sortag Zürich AG in Rümlang muss das ganze Gebäude abgerissen und neu gebaut werden. Foto: Sibylle Meier

Verletzt wurde beim Brand des Recyclingzentrums der Sortag Zürich AG zum Glück niemand. Nachdem das Feuer kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Sonntag entdeckt worden war, erhielt Geschäftsführer Benjamin Rickli einen Anruf des Betriebsleiters. Das Gebäude stand bereits in Vollbrand. Als Rickli in Rümlang eintraf, hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, wie Rickli am Montag erzählte. «Am Sonntag um 9 Uhr waren die Feuerwehren abgezogen. Nur eine Equipe hielt bis am Sonntagabend Brandwache, um rasch eingreifen zu können, falls sich erneut offene Flammen bildeten.» Danach galt der Brand als definitiv gelöscht. Doch die Anlage ist verloren. Rickli musste einen Totalschaden feststellen, den er auf mehrere Millionen Franken schätzt.