Grosseinsatz der Polizei in Duisburg – Mindestens vier Schwerverletzte nach Angriff in Fitnessstudio Die Polizei ist in der Stadt im Ruhrgebiet zu einem Grosseinsatz ausgerückt. Die Hintergrund der Tat ist noch völlig unklar. UPDATE FOLGT

Attacke im Fitnessstudio: Polizisten stehen beim Tatort im Einsatz. Foto: Christoph Reichwein (Keystone/DPA/18. April 2023)

In Duisburg wurden bei einem mutmasslichen Messerangriff in einem Fitnessstudio mindestens vier Menschen schwer verletzt. Wie eine Sprecherin der Polizei Essen der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, habe ein Verdächtiger am Dienstagnachmittag Gäste im Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt mit einem Gegenstand angegriffen. Der Tatverdächtige befindet sich auf der Flucht.

Die ersten Notrufe gingen nach Angaben der Polizei Essen um 17.40 Uhr ein. «Die Schwerverletzten wurden ins Spital gebracht, der Einsatz rund um die Schwanenstrasse in Duisburg dauert noch an», teilte die Sprecherin mit.

«Wir suchen nach wie vor nach Zeugen, bitten die Bevölkerung aber, sich von dem Einsatzgebiet fernzuhalten.» Auch nach dem Verdächtigen werde nach wie vor gefahndet. Zu seiner Identität, zu einem Motiv oder möglichen Aufnahmen der Tat durch Videoüberwachung der Studioanlage konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

AFP/fal

