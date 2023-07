Blockiertes Megaprojekt in Regensdorf – Mehrere Standorte wollen den Freizeit- und Surfpark zu sich holen Seit einem Monat suchen die Surfpark-Initianten Alternativen zum Standort in Regensdorf. Mit Erfolg: Gleich mehrere wollen die Sportanlage bei sich haben. Anna Bérard

Surfpark-Initiant Pascal Brotzer zeigt anhand eines Modells, was in Regensdorf geplant ist. Foto: Michael Trost

Es sind gute News für alle, die sich auf einen Wellensee zum Surfen und einen Badesee in Regensdorf gefreut haben: Gleich mehrere Standorte wollen den Freizeit- und Surfpark zu sich holen und haben ihr Interesse bei der Waveup Creations AG angemeldet. «Wir sind sehr erfreut über das grosse Interesse am Projekt», sagt Pascal Brotzer, Gründer und Verwaltungsratsmitglied der Firma. Er arbeitet seit Jahren am Projekt mit dem Wellensee, damit der Surfsport in der Deutschschweiz eine Trainingsmöglichkeit und einen Ort für Wettkämpfe erhält. Wobei der Surfsport nur einen Teil der Sportanlage ausmacht. Beachvolleyballfelder, Klettermöglichkeiten, ein Pumptrack und eine Skateanlage gehören ebenfalls dazu.