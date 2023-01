Attentat in Israel – Mehrere Tote bei Angriff in Jerusalem Der mutmassliche Täter soll vor einer Synagoge auf Leute geschossen haben. Die Polizei hat den Angreifer getötet. UPDATE FOLGT

In einer israelischen Siedlung in Ost-Jerusalem sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Eine Polizeisprecherin sprach von einem Anschlag mit acht Toten, der Rettungsdienst von fünf Toten. Mehrere Verletzte seien in kritischem Zustand.

Der Angreifer habe auf die Menschen geschossen, als sie gerade eine Synagoge verlassen hätten, berichtet die Zeitung «Jerusalem Post». Er wurde nach Polizeiangaben erschossen.

Am Donnerstag waren bei einer Razzia des israelischen Militärs im Westjordanland neun Menschen getötet worden. Laut eines Hamas-Sprechers soll der Angriff in Jerusalem eine Vergeltungsaktion gewesen sein.

