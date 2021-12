Bayern – Mehrere Verletzte bei Massencrash mit 20 Fahrzeugen wegen Eisregens Ein Wetterumschwung führte in Bayern zu mehreren Unfällen mit insgesamt zwölf Verletzten.

Wegen plötzlich einsetzenden Eisregens sind auf der Autobahn A6 bei Amberg in Bayern 20 Fahrzeuge in Unfälle verwickelt worden. Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, wurden dabei sechs Menschen leicht verletzt. Auf der A93 kam es zu zwei Unfällen mit insgesamt zwölf beteiligten Fahrzeugen, wobei drei weitere Menschen leicht verletzt wurden. Alle Verletzten wurden ins Spital gebracht.

Insgesamt kam es der Mitteilung zufolge zu 69 witterungsbedingten Verkehrsunfällen in der Oberpfalz. Darunter war auch ein Linienbus, der in Regensburg in geparkte Autos rutschte. Dabei wurden drei Fahrgäste leicht verletzt.

AFP/chk

