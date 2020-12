Vorfall in Südwestengland – Mehrere Verletzte nach grosser Explosion bei Bristol Örtliche Rettungsdienste sind im Einsatz. Das Ausmass des Schadens hat noch nicht abgeschätzt werden können. UPDATE FOLGT

Nach der Explosion in der Lagerhalle sind umgehende Rettungskräfte zum Einsatz gekommen. Foto: Bern Birchal (PA/AP/Keystone/3. Dezember 2020)

In einem Aussenbezirk der südwestenglischen Stadt Bristol hat es nach Angaben eines örtlichen Rettungsdienstes eine Explosion gegeben. «Wir sind derzeit im Einsatz, nachdem wir wegen einer grossen Explosion in Avonmouth alarmiert worden sind», teilte der Avon Fire and Rescue Service am Donnerstagnachmittag mit.

Britische Medien berichteten unter Berufung auf die Rettungskräfte, es habe bei dem Vorfall mehrere Verletzte gegeben. Der Zeitung «Bristol Post» zufolge ereignete sich die Explosion in einer Lagerhalle im Bereich des Hafens.

(Update folgt)

SDA/fal