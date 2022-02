Feuerwehreinsatz in Oberhasli – Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberhasli ist am Dienstagabend grosser Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr musste wegen eines Brandes an die Watterstrasse in Oberhasli ausrücken. (Symbolbild) Foto: Tamedia

Am Dienstagabend hat in Oberhasli ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Gegen 18.30 Uhr haben Anwohner Rauch aus einem Mehrfamilienhaus an der Watterstrasse beobachtet und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte musste vor Ort mehrere Bewohner aus ihren Wohnungen evakuieren und konnte das Feuer löschen, das in der Zwischenzeit den Dachstock erreicht hatte. Durch den Brand sind keine Personen verletzt worden, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Der Sachschaden am Gebäude wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Vor Ort konnten für alle Bewohnerinnen und Bewohner temporäre Unterkünfte gefunden werden.

Der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Brandursache werde untersucht.

