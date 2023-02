Verkehr in Zürich – Mehrheit der Zürcher Bevölkerung lehnt Tempo 30 auf Hauptstrassen ab Laut der Tamedia-Wahlumfrage sagen 56 Prozent der Befragten Nein oder eher Nein zur generellen Temporeduktion. FDP und SVP fühlen sich bestätigt. Martin Huber

Die Zürcher Stadträtin Karin Rykart montiert im August 2020 eine neue Tafel in einer Tempo-30-Zone. Foto: Sabina Bobst

Tempo 30 auch auf Hauptverkehrsachsen ist ein Dauerbrenner in der Zürcher Politik. Die rot-grüne Zürcher Stadtregierung hat angekündigt, auf den Strassen der Stadt in den nächsten Jahren weitgehend dieses Tempo einzuführen, in erster Linie aus Lärmschutzgründen. Betroffen wäre etwa auch die stark befahrene Transitachse Rosengartenstrasse.