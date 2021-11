Ladenöffnungszeiten in Zürich – Mehrheit des Rats für 52 Sonntagsverkäufe in der Zürcher City In Zürich, Winterthur und anderen Tourismusgebieten sollen die Läden länger und auch am Sonntag öffnen, findet der Kantonsrat. Pascal Unternährer

Sonntagsverkauf soll in der Zürcher Bahnhofstrasse Alltag sein, finden die Bürgerlichen und die GLP. Foto: Doris Fanconi

St. Gallen hat sie. Das Tessin hat sie auch. Die Bergkantone ohnehin. Aber Zürich nicht: stets offene Läden in einem grösseren Gebiet wie etwa dem Zürcher Niederdorf. Das wollen GLP, FDP und SVP mit einer parlamentarischen Initiative ändern, und zwar mit einem Trick.

Gemäss Cristina Cortellini (GLP, Dietlikon) stehen die Zürcher Innenstadt oder die Winterthurer Altstadt den Zentren in Rapperswil-Jona, St. Gallen oder Bellinzona in nichts nach. Im Gegenteil: Mit 2,6 Milliarden Franken Wertschöpfung sei der Kanton Zürich die grösste Tourismusregion der Schweiz, wie sie am Montag im Kantonsparlament sagte.