Wie Zürich die Corona-Krise meistert – «Mehrheitlich gut» – aber einige Versäumnisse Ein Bericht zeigt erstmals, wie der Zürcher Regierungsrat die erste Welle der Pandemie bewältigt hat. Vieles hat er richtig gemacht. Doch er hat auch einige Fehler begangen. Kevin Brühlmann

Der Zürcher Regierungsrat in Phase 1 der Pandemie. Von links: Jacqueline Fehr, Kathrin Arioli (Staatsschreiberin), Mario Fehr, Natalie Rickli, Silvia Steiner, Carmen Walker Späh, Martin Neukom und Ernst Stocker. Foto: zvg

Wie hat die Zürcher Regierung die erste Welle der Corona-Pandemie bewältigt? Dazu hat der Regierungsrat im Juni 2020 eine externe Studie in Auftrag gegeben. Fachleute der Universität Bern sowie des Berner Politberatungsbüros Bolz und Partner untersuchten das Krisenmanagement. Nun haben sie ihre Ergebnisse in einem 43-seitigen Bericht veröffentlicht.

Die Untersuchung umfasst den Zeitraum von Ende Januar bis Mitte Juni 2020. Grösstenteils befasst sie sich also mit einer Zeit, in der in der Schweiz die «ausserordentliche Lage» galt. Strategisch hatte der Bundesrat damals den Lead: Er machte die Spielregeln des Shutdown. Die Kantone waren als Umsetzer gefordert. Der Zürcher Regierungsrat rüstete Spitäler um, reduzierte die ÖV-Fahrpläne, schloss alle Schulen und schnürte Hilfspakete für die Wirtschaft. Laut Bericht hat die Regierung die erste Welle «mehrheitlich gut bewältigt». Und sich «im Grossen und Ganzen» im Rahmen des gültigen Rechts bewegt. Doch auch einige Versäumnisse sind erwähnt – hier die fünf gröbsten.