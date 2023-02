Hochfelden senkt Gebühren – Mehrzweckhalle wird für Anlässe von örtlichen Vereinen gratis Bisher mussten Vereine aus Hochfelden ziemlich viel bezahlen, wenn sie die örtliche Mehrzweckhalle für einen Anlass belegten. Das ändert sich nun.

Die Hochfelder Vereine müssen für die Benutzung der Mehrzweckhalle Wisacher mit den dazugehörigen Nebenräumen relativ hohe Tarife bezahlen. So schätzt es der Gemeinderat ein, wie er jetzt mitteilt. Indes hat er im Rahmen seiner Legislaturziele unter anderem die Förderung und Unter­stützung der Freiwilligen- und Vereinsarbeit zum Ziel erklärt. «Die Verrechnung von Benützungsgebühren von gemeindeeigenen Liegenschaften widerspricht diesem Vorsatz», heisst es in der Mitteilung. Aus diesem Grund sollen den Hochfel­der Vereinen die Räumlichkeiten der Mehrzweckhalle für öffentliche Anlässe in Zukunft kostenlos zur Verfü­gung gestellt werden. Zu bezahlen sind von den Vereinen nur noch die Kosten für Techniker sowie Akusti­ker. Auch private Personen aus Hochfelden können die Mehrzweck­halle zu günstigeren Konditionen als bisher mieten.

red

