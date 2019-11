16-Jährige vermisst

In Uetikon wird seit Sonntagvormittag eine Teenagerin vermisst. Die junge Frau besuchte Freunde in Zürich und kehrte bis anhin nicht an ihren Wohnort in Uetikon am See zurück.

Signalement

Die Gesuchte ist zirka 164 Zentimeter gross und von normaler Statur. Sie hat rückenlange, rote, gewellte Haare und grün-braune Augen. Vermutlich trägt sie dunkelgraue Hosen, eine olivfarbene Winterjacke sowie ein schwarzes Langarmshirt und weisse Adidas-Turnschuhe. Zudem dürfte sie eine kleine, schwarze Tasche mit sich führen.

Personen, die Angaben über den Aufenthalt der Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.