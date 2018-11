Arbeiter wird bei Unfall an der Seestrasse verletzt

Ein 36-jähriger Mann war am Donnerstagmorgen gegen 9.20 Uhr an der Seestrasse in Herrliberg mit dem Aufladen von Spundwänden auf einen Lastwagen beschäftigt. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, benutzte er dafür einen Hebekran.

Bei diesen Arbeiten fiel ein Teil des Baumaterials vom Lastwagen auf die Seestrasse. In diesem Moment kam ein Lastwagen gefahren, der von einem 35-jährigen Chauffeur gelenkt wurde. Der Lastwagen wurde vom herabfallenden Baumaterial getroffen und dieses zurückgeschleudert. Dabei wurde der 36-Jährige Arbeiter unglücklich getroffen. Er musste mit erheblichen Verletzungen ins Spital gefahren werden. (mst)