Bei der Bewertung von Polizisten ist Vorsicht geboten

Bewertungen im Internet gehören zum Alltag: Essen im Restaurant, neu gekaufte Produkte oder Dienstleistungen – für alles kann man auf Google oder Facebook Sterne vergeben. Aufpassen muss allerdings, wer die Polizei im Internet bewertet, wie ein Fall aus Stäfa zeigt.

Eine Frau wollte wegen eines Vorfalls Anzeige erstatten und erkundigte sich Ende des vergangenen Jahres telefonisch bei der Kantonspolizei in Stäfa, wie der Blick am Freitag berichtete. Ein Polizist beschied der Frau, sie müsse für eine Anzeige persönlich auf dem Posten erscheinen. Als die 28-Jährige allerdings den Posten aufsuchte, war dieser geschlossen. Am nächsten Tag, beim nächsten Versuch, beschied ihr der Polizist, die Frist für eine Anzeige sei abgelaufen. Erbost über die Reaktion und den Aufwand den sie hatte, verfasste die Frau auf Google eine Bewertung. Der Polizist, den sie namentlich nannte, arbeite «sehr unprofessionell», schrieb sie unter anderem und bewertete die Leistung mit einem von fünf Sternen. Was dann geschah, überraschte die Frau. Laut dem Blick erstattete nämlich der betroffene Kantonspolizist Anzeige wegen Ehrverletzung und übler Nachrede.

Auf der Google-Site der Kantonspolizei Stäfa hinterliess die 28-Jährige die 1-Sterne-Bewertung. Bild: Screenshot.

Anzeige zurückgezogen

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage dieser Zeitung den geschilderten Sachverhalt, will dem Artikel der Boulevardzeitung aber nichts mehr beifügen. Dort liess die Kantonspolizei ausrichten, man bedaure den Vorfall. «Es entspricht nicht unserer Haltung, bei Kritik Anzeige zu erstatten.» Nach der Recherche wurde die Frau von der Kantonspolizei in Stäfa kontaktiert. Der Postenchef hat sich bei der Frau entschuldigt, der betroffene Polizist zog seine Anzeige zurück. Allerdings hat seine Anzeige dennoch Konsequenzen – allerdings für ihn selbst. Der Polizist arbeitet nicht mehr in Stäfa und wurde an eine Stelle ohne direkten Bürgerkontakt versetzt.

Negative Bewertungen der Polizeiarbeit sind auf Social Media und bei Google fast schon Alltag. Der Kantonspolizei-Posten in Meilen wurde etwa von einem User mit einem Stern bewertet. Seine Begründung: «Achtung, sehr junge Polizisten müssen hier wohl ihr Soll an Anzeigen aufpolieren.» Der Mediendienst der Kantonspolizei Zürich beobachtet die Einträge, wie Mediensprecherin Rebecca Tilen sagt. «Bei schlechten Bewertungen fragen wir nach, was genau vorgefallen ist.» Bei guten Rückmeldungen – die auf den Plattformen ebenfalls in grosser Zahl zu finden sind, bedanke man sich. Tilen betont: «Polizeiarbeit darf man kritisieren oder diese schlecht bewerten.» Wenn man sich aber wirklich über das Verhalten eines Polizisten oder einer Polizistin beschweren möchte, sei es für die Polizei aber einfacher, wenn man sich mit Details zum Vorfall per Brief oder E-Mail an den zuständigen Rechtsdienst wende. «Dann ist auch sichergestellt, dass der Fall genau angeschaut wird.»