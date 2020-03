Die Überbauung Seidenhof in Stäfa nimmt Gestalt an

Bagger graben sich derzeit ins Erdreich des Seidenhof-Areals in Stäfa. Der offizielle Spatenstich für das Neubau-Projekt oberhalb der Aldi-Filiale fand gestern im Beisein von Bauherrschaft, Planungsteam und Vertretern der Gemeinde statt. «Die Aufträge für Aushub und Baumeisterarbeiten haben wir an lokale, familiengeführte Unternehmen vergeben», sagt Felix Geiger, Geschäftleiter der Immobilienfirma Ernst + Co in Küsnacht. Das Familienunternehmen ist seit Ende der 50er-Jahre Eigentümerin des 18800 Quadratmeter grossen Geländes auf dem Seidenhof-Areal.

Auf dem unteren Teil des Geländes, der Häldelistrasse 13a und 13b baut das Unternehmen eine vierstöckige Gewerbe-Liegenschaft mit rund 2800 Quadratmetern Mietfläche. «Diese kann sowohl für den Verkauf, als auch für Büros oder Gewerbe genutzt werden», sagt Geiger. Noch sei es zu früh für konkrete Verhandlungen, aber erste Gespräche seien angelaufen.

Die Mietflächen werden im Rohbau erstellt, der Innenausbau je nach Ansprüchen und Wünschen der Mieter ausgeführt. Diese können auch Lagerflächen und Parkmöglichkeiten in der 120-plätzigen Tiefgarage dazu mieten. Auf jedem der Stockwerke stehen den Mietern zudem Loggien oder Dachterrassen zur Verfügung. «Solche Aussenflächen werden extrem geschätzt», sagt Felix Geiger. Heute arbeite man anders als früher. «Meetings finden eher mal auf der Terrasse statt oder der Arbeitsplatz wird mittels Laptop nach draussen verlegt.»

Alles ist barrierefrei

Auf dem oberen Teil der Fläche, der Häldelistrasse 15a bis 15d, baut das Unternehmen vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 27 Wohnungen. Die 2 ½ bis 5 ½ Zimmer-Wohnungen sollen einen hochwertigen Innenausbau erhalten und im mittleren Preissegment vermietet werden. «Gartensitzplätze, Balkone oder Dachterrassen bringen zusätzlichen Wohnkomfort», sagt der Geschäftsführer. Sämtliche Wohnungen sowie Kellerräume, Lagerräume und Tiefgaragenplätze sind barrierefrei erreichbar.

Die Gebäude werden im heute üblichen Minergiestandard erstellt. Die kontrollierte Lüftung erlaube im Sommer eine moderate Kühlung der Wohnräume, erklärt Geiger. Während auf dem Dach des Gewerbekomplexes Photovoltaik-Anlagen montiert werden, ist für die Bedachungen der Mehrfamilienhäuser eine extensive Begrünung vorgesehen. Die Umgebungsarbeiten sollen laut Geiger naturnah erfolgen.

So sind etwa beim Übergang zum Bach an der Geländegrenze Unterschlupfmöglichkeiten für Tiere vorgesehen, und für Wildbienen sollen geeignete Behausungen angebracht werden. Kinder spielen dereinst in einem Weidenhaus oder auf einer Rutschbahn, die im Hang eingelassen ist. Mit dem im Erdreich eingelassenen Retentionsbecken wird Regenwasser aufgefangen. Dieses wird nicht gestaffelt in die Kanalisation abgeleitet, wie das sonst üblich ist, sondern zurück zu bestimmten Wasserhahnen gepumpt. «Damit kann später die Umgebung bewässert werden», sagt Felix Geiger.

Sprengung wegen Nagelfluh

Der Geschäftsleiter der Immobilienfirma rechnet mit einer Bauzeit von etwa zwei Jahren. Derzeit wird die Schmutzwasser-Leitung verschoben, welche quer durch die Bauwiese verläuft. Als nächstes folgt der Aushub. Bei diesen Arbeiten sind laut Geiger Sprengungen geplant, weil im Untergrund mit Nagelfluhgestein gerechnet werden muss. Während der Bauzeit wird die Zufahrt zur Aldi-Filiale und zur Häldelistrasse 9, in welcher ein Ärztezentrum und eine Frauenpraxis untergebracht sind, zwischen Bahngleis und Brocki Bistro hindurchgeführt.

Weitere Informationen unter www.seidenhof-staefa.ch.