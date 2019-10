Eine späte Modelkarriere

Lady in black: Carmen Meier trägt einen schwarzen Rollkragenpulli, schwarze weite Hosen und Ballerinas. Ohrringe und Brillengestell komplettieren das Bild, einzig die goldenen Fingerringe setzen einen kleinen Kontrapunkt.

Man sieht es sofort: Diese Frau ist eine Perfektionistin. Meier bestätigt: «An meinem Äusseren muss alles stimmen.» Sneakers oder Leggings würde sie nie tragen, selbst Jeans zieht sie nur ganz selten an. Frauen, die sich mit «verrupften Jeans verunstalten», kann Carmen Meier nicht verstehen. «Man müsste sie fotografieren und ihnen dann das Bild zum Anschauen geben.»

Shootings und Highheels

Carmen Meier ist 68 Jahre alt. In einem Alter, wo andere Frauen ihre Grosskinder hüten oder den Garten geniessen, läuft sie in Highheels über den Laufsteg, absolviert stundenlange Fotoshootings und jettet von Termin zu Termin. Vor wenigen Wochen lief sie an der Mode Suisse, der Schau der besten Schweizer Modelabels, als nächstes will eine Bank einen Werbefilm mit ihr drehen, und eine renommierte Fotografin macht Bilder von ihr für einen Wettbewerb.

Irgendwann erschien ihr Gesicht auf Riesenplakaten im Zürcher Hauptbahnhof.

Angefangen hat alles vor fünfzehn Jahren, auf einer Hotelterrasse im Engadin. Carmen Meier wollte sich kurz von einem Ausflug auf eine Alp erholen, wo sie geholfen hatte, Schafe zusammenzutreiben. Nebenan machte eine Fotografin Werbeaufnahmen für «Schweiz Tourismus» und fragte, ob sie nicht Lust hätte, am Shooting mitzumachen. «Ich war total dreckig und musste mich zuerst waschen», erinnert sich Meier.

Doch weil alles Neue sie interessiert, machte sie mit. Das war der Startschuss für ihre Modelkarriere. Danach kamen Aufträge für Kosmetikfirmen, Banken, Mode- und Fernsehwerbung, auch im Ausland. Irgendwann erschien ihr Gesicht auf Riesenplakaten im Zürcher Hauptbahnhof. «Es war ein richtiger Hype», sagt die in Ürikon lebende Bündnerin. Nur eines mag sie bis heute nicht: Wenn die Werbung versucht, sie auf die Grossmutterrolle zu reduzieren. «Ich will dynamische Sachen machen.»

Kein Botox, keine Diäten

Weitere Türen öffneten sich; vor einem Jahr widmete das Magazin «Elle» ihr die Titelstory. Der Hype hat einerseits damit zu tun, dass die Modewerbung heute vermehrt auf ältere Gesichter setzt. Greymodels sind gefragt. Das allzu Perfekte, Glatte kann auch langweilig werden. Carmen Meiers steile Karriere hat aber auch viel mit ihrer Persönlichkeit zu tun. In einer Zeit, in der viele Menschen von sich behaupten, authentisch zu sein, ist sie es wirklich. An ihr ist nichts Gekünsteltes. Es fängt damit an, dass sie keines ihrer Worte vor dem Aussprechen auf die Goldwaage legt. In ihrem schönen Churer Dialekt parliert sie drauflos, lobt, lacht und lästert, wie es gerade kommt.

Sie wolle gut aussehen, nicht jung, sagt Carmen Meier. Dafür braucht sie, die sich selber als unsportlich bezeichnet, weder Haarfärbemittel noch Botox-Spritzen oder Fastenkuren. Und auch, dass sie ihre einstige Körpergrösse von 1 Meter 70 inzwischen nicht mehr ganz erreicht, bekümmert sie nicht.

Ihre Modeljobs erledigt sie mit Leidenschaft und absoluter Zuverlässigkeit. Zu spät zu einem Shooting zu kommen, liege nicht drin, erklärt sie. Zuviel werden ihr die zahlreichen Termine und Aufträge dennoch nie. «Dass ich in meinem Alter noch so viele interessante Jobs machen darf, inspiriert mich extrem.» Und dabei mache sie eigentlich nichts anderes, als sich selbst zu sein.