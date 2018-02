Goldküsten-Entführung bleibt rätselhaft

Eine Person soll am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr gesehen haben wie ein Mann verprügelt und mit einem Auto der Marke Audi weggefahren wurde. Nach einem Tag erfolgloser Fahndung wandte sich am Donnerstag die Kantonspolizei Zürich mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung: Sie suche nach Personen, die Angaben zu einem hellfarbenen Audi Q7 mit Schweizer Kontrollschildern machen können.

Nach dem Aufruf seien bis am Freitagabend einige Hinweise zum Fahrzeug eingegangen, wie Marc Besson, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich, bestätigt: «Auch von ausserhalb der Kantonsgrenzen». Genauere Angaben zum Inhalt der Hinweise macht die Kantonspolizei jedoch nicht. (past)