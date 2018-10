Horngegner zieht Anzeigen zurück

Nun ist es offiziell: Das Statthalteramt Meilen bestätigt, dass die Anzeigen des Stäfner Anwohners gegen zwei ZSG-Kapi­täne zurückgezogen wurden.

Der Horngegner selbst war bislang für die ZSZ nicht erreichbar. Was seine Gründe für den Rückzug sind, lässt sich deswegen noch nicht sagen. Zuvor hatte der Mann von gezielten Provokationen gesprochen. Zwei Kapitäne führten einen Privatkrieg gegen ihn, sagte er dem «Tages-Anzeiger». Doch der ZSZ gegenüber hatte er sich später versöhnlich gezeigt. «Ich will keine Strafen erwirken und würde die Anzeigen zurückziehen, wenn das missbräuchliche Hornen aufhört», hatte er in Aussicht gestellt. Sechsmal wollte er missbräuchliches Hornen durch ZSG-Schiffe vor seinem Haus in Stäfa festgestellt haben. Zudem hatte der Horngegner bereits letztes Jahr eine Anzeige eingereicht, die aber nach Einvernahme des Kapitäns eingestellt wurde. Weil das Hornen zu Recht erfolgt war.

Verunsicherung bei Kapitänen

Eine offizielle Stellungnahme der ZSG steht noch aus. ZSG-Direktor Roman Knecht hatte sich allerdings bereits kritisch gegen die Anzeigen ge­äussert. So sagte er, dass die ­Anzeigen Verunsicherung bei den Schiffsführern schafften, weil diese sich doppelt überlegen müssen, ob sie vor dem Steg in Stäfa hornen oder es unterlassen sollen.

Bei den aktuellen Anzeigen ging es um das Hornen in einer Gefahrensituation, welches vier Sekunden dauert. Es wird beispielsweise angewendet, wenn Schwimmer im Weg oder andere Schiffe auf Kollisionskurs sind. Mit dem traditionellen viertelsekündlichen Hornen beim An- und Ablegen hatten die ZSG-Schiffe bereits im letzten Juli aufhören müssen. Der Seeanwohner hatte das Bundesamt für Verkehr (BAV) darauf aufmerksam gemacht, dass dieses in der Binnenschifffahrtsverordnung nicht vorgesehen ist. Dadurch hatte er ein faktisches Horn­verbot beim An- und Ablegender ZSG-Schiffe erwirkt und eine jahrzehntealte Tradition beendet. (Zürichsee-Zeitung)