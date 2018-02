Mann verprügelt, in Auto gezerrt: Mutmassliche Entführung gibt Polizei Rätsel auf

Ein Zeuge hat am Dienstagabend eine mutmassliche Entführung in Herrliberg beobachtet. Kurz nach 22 Uhr meldete die Person das bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich. Unbekannte Täter hätten einen am Boden liegenden Mann mit den Füssen getreten, diesen in einen silbergrauen Audi geladen und anschliessend weggefahren, heisst es in einer Mitteilung der Kantonsplizei.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung und intensiver Ermittlungen hätten sich bislang keine Hinweise auf die Täter sowie das mutmassliche Opfer ergeben. Ein Gewaltverbrechen könne aber aufgrund derzeitiger Erkenntnisse nicht ausgeschlossen werden, schreibt die Polizei weiter.

Die Polizei sucht Zeugen

Personen, die Angaben zu verdächtigen Beobachtungen in Bezug auf den silbergrauen bzw. hellfarbenen Personenwagen der Marke Audi Q7 mit Schweizer Kontrollschilder, machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen. (past)