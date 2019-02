Missbrauchsvorwürfe erschüttern Schule Stäfa

Das passiert bei einem Verdacht auf sexuellen Übergriff an der Schule

Der Verdacht ist gravierend und überfordert alle Betroffenen: Was sollen sie unternehmen, wenn sie vermuten, dass ein Angestellter einer Schule ein Kind missbraucht hat? «Bei Verdacht auf Kindsmissbrauch in einer schulischen Institution soll den Verantwortlichen der Schule Meldung erstattet werden», schreibt Marion Völger, Chefin des kantonalen Volksschulamts, auf Anfrage.



Die Schule prüfe dann, ob sie Strafanzeige einreiche. Allerdings muss der Verdacht begründet sein, etwa wenn ein Kind von konkreten sexuellen Handlungen berichtet oder wenn solche – wie mutmasslich im Fall von Stäfa – von Dritten beobachtet wurden. Die Schule beschreitet dann nicht nur den juristischen Weg, sondern lässt sich auch von Fachstellen beraten. «Auf eigene Ermittlungstätigkeiten ist hingegen zu verzichten», sagt Völger.



Kanton oder Gemeinde?



Verwirrend sind auf den ersten Blick die behördlichen Zuständigkeiten. Bei einem Schulhort steht die Gemeinde in der Verantwortung, bei der Schule selbst der Kanton. Das heisst: Wird ein Lehrer oder ein Schulleiter eines Übergriffs verdächtigt, wird die Bildungsdirektion tätig, weil der Verdächtigte nach kantonalem Recht angestellt ist. Dies sieht das Lehrpersonalgesetz so vor.



Anders verhält es sich bei einem Hort einer Schulgemeinde.«Ein Schulhort ist eine kommunale Institution mit kommunalen Angestellten» sagt Völger. Aufsichtsinstanz ist somit die Schulpflege. Silvia Frommelt, welche den Stäfner Fall an die Öffentlichkeit gebracht hat, wirft dieser allerdings vor, nicht schnell und entschlossen genug gehandelt zu haben (siehe Artikel oben).



Beratungsstelle kann helfen



Ist die Schulpflege also als Aufsichtsorgan ungeeignet, weil sie zu nah dran ist? Nein, sagt das Volksschulamt. «Es ist eine Kernaufgabe der Schulpflege, die Schulen sowie die schulischen Angebote zu beaufsichtigen». Sie könne sogar die Aufsicht aufgrund ihrer Nähe und Vertrautheit mit den lokalen Verhältnissen am besten wahrnehmen.



Sind Betroffene jedoch der Ansicht, die kommunale Behörde verhalte sich nicht richtig, können sie sich an den Bezirksrat wenden, also an die Aufsichtsinstanz über die Gemeinden.



Auch das Volksschulamt nimmt laut Völger Meldungen entgegen und prüft dann das weitere Vorgehen. Alternativ könnten sich Eltern bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch an Beratungsstellen wie Castagna (www.castagna-zh.ch) wenden. (Michel Wenzler)