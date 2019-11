Neue Rundfahrten auf dem Zürichsee und eine Spielecke für die jüngsten Fahrgäste

Schiffe werden in Pfäffikon stationiert

Für die zusätzlichen Schiffsfahrten ab Rapperswil muss ein Schiff im oberen Seeteil stationiert werden. Dafür kamen die Stationen Rapperswil und Pfäffikon infrage. Nach langem Hin und Her hat sich die ZSG für Pfäffikon als Nachthafen entschieden. Dort müssen nun Wasser- und Stromanschlüsse realisiert werden. Die Wahl fiel laut ZSG-Betriebsleiter Marc Rizzi auf Pfäffikon, weil der Hafen dort mit Baujahr 1991 deutlich jünger ist, als jener in Rapperswil aus den 1950-er Jahren. Die ZSG rechnet nämlich damit, dass in Rapperswil mittelfristig grössere Anpassungen an den Hafenanlagen nötig sein werden. Dafür verantwortlich ist aber die Stadt.



Mit der Stationierung in Pfäffikon wird morgens und abends eine Zusatzfahrt nach Rapperswil notwendig, um an den Startort der Rundfahrten zu gelangen. Die ZSG prüft derzeit Möglichkeiten, diese Leerfahrten auch im Fahrplan für Gäste anzubieten. Roman Knecht betont, trotz der Leerfahrt sei der Transfer günstiger als bisher. Heute hätten nämlich die Schiffe von der Werft in Wollishofen nach Rapperswil gebracht werden müssen – diese frühen Fahrten seien kaum ausgelastet gewesen.



Die «Übernachtung» in Pfäffikon hat aber noch einen weiteren Grund, wie ZSG-Direktor Roman Knecht bestätigt. Man will testen, ob man Schiffe dauerhaft an anderen Orten stationieren könnte. Sollten dereinst – etwa wegen des prognostizierten Erfolges der Mini-Seerundfahrt – neue Schiffe auf dem Zürichsee notwendig werden, würde die Werft in Wollishofen zu klein. Bauliche Massnahmen an der Werft würden aber deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, als eine externe Unterbringung der Schiffe, wie Knecht sagt. Ein konkreter Ausbau der Flotte sei aber noch nicht geplant, betont der ZSG-Direktor. Derzeit prüfe das Unternehmen erst, wie man mit dem in die Jahre gekommenen Motorschiff Bachtel weiterfahren wolle. (ckn)