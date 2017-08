Percy rettet Demenzkranken aus Dornengestrüpp

Dem stark dementen Patienten war es am Dienstagnachmittag trotz Aufsicht durch Angehörige gelungen, ein Pflegeheim zu verlassen, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Sofort wurde mit einem Aufgebot von Polizisten der Kantonspolizei Zürich, der Gemeindepolizei Männedorf-Oetwil und der Gemeindepolizei Zollikon eine Suche eingeleitet. Ein Landwirt gab an, den Vermissten mehrere hundert Meter vom Wohnheim entfernt an einem Waldrand gesehen zu haben.

Ein Stadtzürcher Hund musste her

Für die Suche wurde auch ein Hundeführer der Stadtpolizei Zürich zur Unterstützung beigezogen. Percy von der Militzer's Meute, der siebenjähriger bayerischer Gebirgsschweisshund, nahm die Fährte auf. Er führte den Suchtrupp über eine Strasse und in ein nahegelegenes Waldstück, dort ging er über einen Trampelpfad und über einen Bach hinweg weiter voran.

Plötzlich zog der Hund in ein Dickicht - und blieb vor dem vermissten Mann stehen. Dieser hatte sich gemäss Polizeimitteilung in einem Dornengestrüpp verfangen. Der Betagte sei mit vereinten Kräften aus seiner misslichen Lage befreit und geborgen worden. Er wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. (past)