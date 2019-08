Schopf mit Gasflaschen gerät in Brand – keine Verletzten

Die Feuerwehr stand die ganze Nacht auf Donnerstag in Küsnacht im Einsatz. An der Seestrasse an der Gemeindegrenze zu Zollikon ist um kurz vor 21 Uhr ein Brand ausgebrochen.

Feuer gefangen hat ein Schopf des Hausabwartes der «Lakeside School». Anwohner berichten gegenüber einer Reporterin der «Zürichsee-Zeitung» vor Ort, sie hätten laute Explosionen gehört. Diese stammen nach Polizeiangaben von Gasflaschen, die im Schopf gelagert wurden. Verletzte habe es beim Brand keine gegeben, teilt der Einsatzleiter der Feuerwehr gegenüber der ZSZ mit. Der Brand konnte um kurz nach 22 Uhr weitgehend gelöscht werden. Vor Ort ist jedoch weiterhin Rauch sichtbar, zudem liegt ein Brandgeruch in der Luft.

Für die Feuerwehr ist der Einsatz aber noch nicht beendet. Wegen möglicher Glutnester bleiben die Einsatzkräfte die ganze Nacht über vor Ort. Zur Brandursache konnten die Einsatzkräfte noch keine Angaben machen. Die Kantonspolizei Zürich hat für den Donnerstag weitere Angaben in Aussicht gestellt.

Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Bild: Michael Trost

Schulleiter: Viel Glück im Unglück

Stefan Urner, Schulleiter und Geschäftsführer der Lakeside School, wurde von Eltern über den Brand informiert und ist sofort an den Brandort gefahren. «Das Reinigungspersonal war noch vor Ort, als der Brand ausgebrochen ist.» Ein Fahrer, der das Reinigungspersonal abholen wollte, habe den Brand entdeckt und sofort die Feuerwehr alarmiert.

Der Schaden sei verschmerzbar, berichtet Urner der ZSZ-Reporterin vor Ort. Im Holzschopf seien nebst den Camping-Gasflaschen etwa noch der eine oder andere Schulbank gelagert worden. Die Schulgebäude selbst sind vom Brand nicht betroffen. Sogar der direkt neben dem Schopf gelegene Kletterturm wurde vom Feuer verschont. «Damit kann der Unterricht am Montag normal beginnen», betont Urner.

Die Hauptstrasse zwischen Zollikon und Küsnacht musste während des Einsatzes gesperrt werden.