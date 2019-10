Sein Aufstieg begann in der Tiefe

«Meine Konkurrenten konnten nicht rechnen»

Hannes Keller, wir stehen an dem Ort am Herrliberger Seeufer, wo vor 60 Jahren mit einem Abstieg in die Tiefe des Zürichsees Ihr Aufstieg als Pionier und Erfinder begann. Sind Sie heute zum ersten Mal wieder hier?

Ich kann mich nicht erinnern, nochmals hier gewesen zu sein.



Stimmt Sie das in diesem Moment sentimental?

Nein, nicht wegen der Vergangenheit. Aber mir fällt jetzt auf, wie schön dieser Ort ist.



Wie kamen Sie darauf, die Auftauchzeit durch neu gemischte Atemluft zu verkürzen?

Bei Tauchern wusste ich, dass sie Probleme beim Wiederaufstieg aus grossen Tiefen haben.



Und da wussten Sie gleich, wie den Tauchern zu helfen ist?

Die Lösung mit einem Gasgemisch in der Atemluft lag auf der Hand. Ab circa 70 Meter Tiefe wird die Dichte der Luft zum Problem. Wenn man das leichtere Helium statt Stickstoff beimischt und gleichzeitig den Sauerstoffanteil senkt, ist das Problem gelöst.



Das tönt einfach, wenn man es weiss.

Für mich ist es logisch, zuerst die Lösung zu sehen, bevor ich mich an das Problem wage. Da kommt mir der Optimismus entgegen, den ich von meiner Mutter geerbt habe. Ich bin mit einer Zuversicht aufgewachsen, dass ich Probleme lösen kann. So eine Hybris wird normalerweise von Gott gestraft. Bei mir aber nicht, ich kam mit meinem Übermut immer durch. Ich habe mein ganzes Leben lang Sachen gemacht, die man eigentlich nicht machen darf.



Und weshalb waren Sie der Erste, der diese Lösung für das Tauchen fand?

Weil ich Mathematiker bin, meine Konkurrenten konnten nicht rechnen.



Was ist heute noch von Ihrer Methode in Gebrauch?

Sie wird nach wie vor angewendet, weil sich die Welt unter Wasser, die Physik und der Mensch nicht verändert haben.



Wie blickt ein Pionier aufs eigene Leben zurück? Kann er das überhaupt, weil es für ihn doch immer nur vorwärts geht?

Ich blicke schon zurück – mit Stolz und Dankbarkeit, so viel erreicht zu haben. Es schmeichelt einem, wenn im Himmel alle am Wolkenrand stehen, runterschauen und staunen. Das ist ein gutes Gefühl, wenn man die göttlichen Heerscharen in Staunen versetzen kann.



Gibt es das Fass noch, mit dem Sie 1959 in den Zürichsee abtauchten?

Nein.



Hätte es sich nicht einen Platz in einem Museum verdient?

Aus heutiger Sicht wäre das vielleicht schön, aber vor 60 Jahren interessierte das niemanden. Auch mich nicht, ich musste das Fass vor dem Umbau sogar selber putzen.(Christian Dietz-Saluz)