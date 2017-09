So wurde die «Meilen» auf dem See begrüsst

Die Taufe des neuen Schiffs fand am Freitagmittag beim Schiffssteg in Meilen statt. Die rund zehn Millionen Franken teure Fähre ersetzt das alte Schiff gleichen Namens. Dieses nahm seinen Betrieb gemäss Website am 3. September 1979 auf und geht nun in Pension.

Die neue Fähre «Meilen» hat am Sonntag ihren ersten offiziellen Einsatz. Am Samstag findet zu Ehren der «schönsten Fähre auf dem Zürichsee» in Meilen ein kleines Volksfest statt, wie die Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG mitteilte.

Von 10-17 Uhr werden Gratis-Rundfahrten angeboten. Zudem kann die Fähre «von oben bis unten besichtigt werden». Während des Fährenfestes gibt es an der Seeanlage auch diverse Verpflegungsmöglichkeiten. Für Kinder stehen Unterhaltungsangebote wie Karussell oder Kügelibahn bereit. (mst/sda)