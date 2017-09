Tina Turner zieht wohl doch nicht nach Liechtenstein

Dass Tina Turner aus Küsnacht wegzieht scheint immer unwahrscheinlicher. Nach einschlägigen Gerüchten hat sich nun der Inhaber der von Turner besuchten Villa beim «St. Galler Tagblatt» gemeldet und der Zeitung gegenüber bestätigt, dass die Immobilie nicht zum Verkauf stehe. Die Sängerin sei immer wieder bei ihm in Lichtenstein zu Besuch. Es gefalle ihr gut in der Gegend, und sie sei auch in dieser Villa ein- und ausgegangen. Wie ihn die Zeitung zitiert, seien diese Besuche jedoch ausschliesslich privater Natur gewesen.

Der Goldküste noch nicht Leid geworden

Des Weitern gibt der Villa-Besitzer aus Lichtenstein an zu wissen, dass sich Tina Turner in ihrem Haus an der Goldküste ausserordentlich wohl fühle und deshalb kein Interesse daran habe, eine Liegenschaft im Fürstentum zu kaufen.

Tina Turner (77) lebt seit 1994 in der Schweiz, zunächst in Zürich, später in der Mietvilla Château Algonquin in Küsnacht. In dem Anwesen mit Seeanstoss heiratete sie 2013 ihren langjährigen Lebenspartner Erwin Bach. Im selben Jahr gab sie ihr US-Bürgerrecht auf und erhielt den Schweizer Pass. (past)