Tote Frau und verletzter Mann in Küsnachter Wohnung gefunden

Rettungskräfte sind am Montagnachmittag kurz nach 14 Uhr an die Schiedhaldenstrasse in Küsnacht ausgerückt. In einer Wohnung ist die Leiche einer 82-jährigen Frau und ein schwerverletzter 90-jähriger Mann aufgefunden worden, wie die Polizei mitteilt. Der verletzte Mann wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht.

War es ein Gewaltsverbrechen?

Bei den Beteiligten handelt es sich um ein Schweizer Ehepaar. Wie Rebecca Tilen, Mediensprecherin der Kantonspolizei Zürich, auf Anfrage mitteilt, könne ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden. Zudem sei das Ehepaar laut ersten Erkenntnissen zum Zeitpunkt des Vorfalles alleine im Haus gewesen. Genauere Umstände und Hintergründe des Vorfalls sind jedoch noch nicht geklärt. Die Ermittlungen werden durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich geführt. (pst)