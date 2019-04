Verein gibt Super Constellation auf

15 bis 20 Millionen Franken sind zuviel. Soviel Geld kann der Verein Super Constellation Flyers Association, der vor allem in der Region Zürichsee viele Mitglieder und Gönner besitzt, nicht mehr auftreiben. Das hat der Vorstand jetzt in einer E-Mail verlautet: «Die Super Constellation Flyers Association wird aufgelöst.» Nach 15 Jahren erfährt das grösste Abenteuer von Flugzeug-Enthusiasten in der Schweiz ein abruptes Ende.

Seit zwei Jahren stand das «schönste Flugzeug der Geschichte», wie der grösste Airliner der Propeller-Ära mit vier Motoren und markantem dreiteiligen Heckruder genannt wurde, bereits im Hangar wegen Reparaturen. Fast 2 Millionen Franken kostete die Instandsetzung, was enormen Einsatz des Vorstands bedurfte. Kurz vor dem Comeback am Himmel entdeckten die Techniker im Dezember aber neue Defekte in den Flügeln. Das durch den Absturz der noch älteren Ju-52 in Graubünden im vergangenen August mit 20 Todesopfern aufgeschreckte Bundesamt für Zivilluftfahrt stellte daraufhin kompromisslose Bedingungen: Nur mit einer vollständigen Sanierung dürfe die 65 Jahre Super Connie wieder fliegen.

«Hoffnung nicht erfüllt»

Der Vorstand der SCFA stellte daraufhin am 2. Februar die Mitglieder an einer ausserordentlichen Versammlung vor die Entscheidung: Entweder weitermachen und die budgetierten 15 bis 20 Millionen Franken auftreiben oder das Flugzeug aufgeben. Die Versammlung sprach sich für die Sanierung aus. Allerdings setzte sich der Vorstand selbst ein Limit: Nur wenn es gelänge, vor dem ersten Handgriff die gesamte Finanzierung der auf rund vier Jahre veranschlagten Reparaturarbeiten zu garantieren, würde das Projekt fortgesetzt.

«Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt», schreibt nun Präsident Hans Breitenmoser an die Mitglieder. «Der SCFA-Vorstand musste an seiner Sitzung vom 23. April mit grossem Bedauern zur Kenntnis nehmen, dass die für die Sanierung unseres Vereinsfliegers nötigen 20 Millionen Franken per Stichtag 20. April nicht garantiert wurden.»

Liquidator übernimmt Steuer

Damit gilt der Auflösungsbeschluss, wie er an der Mitgliederversammlung vor drei Monaten gefällt wurde. Der damals gewählte Liquidator wird nun seine Arbeit aufnehmen. Das müsse nicht unbedingt das Ende der Super Constellation bedeuten, allerdings übergibt die SCFA das Flugzeug in jedem Fall in andere Hände.