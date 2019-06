Wärmebild-Drohnen retten Rehkitze vor Mähtod

Ein schreckliches Bild kursierte dieser Tage in den Social Media. In Rapperswil-Jona geriet ein im Feld geduckt liegendes Rehkitz in die Messer eines Traktormähers. Solche Unfälle passieren leider oft. Erst wenige Tage alte Rehe sind so gut im hohen Gras versteckt, dass man fast auf sie treten könnte ohne sie zu sehen. Wie soll dann der Bauer in seiner schweren Maschine, die schnell über die Wiese fährt, das verhindern?

Die Lösung bietet eine neue, vom Verein Rehkitz-Rettung Schweiz propagierte Methode: Drohnen fliegen über Felder und lokalisieren mittels Wärmebildkamera neugeborene Rehe. Diese werden dann mit einer Holzkiste geschützt. Um die mit einer Fahnenstange markierte Fundstelle macht der Landwirt beim Mähen einen Bogen.

In der Region Pfannenstiel wird diese Art der Kitz-Rettung seit diesem Frühling in einem Pilotprojekt angewendet. – mit grossem Erfolg. In Stäfa und Hombrechtikon hat Drohnen-Pilot Gregor Bölli bis vergangenes Wochenende 17 Tiere entdeckt und gerettet, in Meilen gelang dies Remo Kohler auch schon in acht Fällen.

Weisse Punkte am Monitor

An diesem frühen Samstagmorgen stehen die beiden Männer, die beide Informatiker sind und bereits als Kinder begeisterte Modellflieger waren, am Rande zweier Felder an der Grenze zwischen Stäfa und Hombrechtikon. Ihr Auftrag ist, Landwirt Andreas Elmer die Bahn frei zu machen für seinen Traktor mit dem langem seitlichen Mähbalken. Das Gras steht hoch, es ist trocken und die Futtersilos auf seinem Hof wollen mit dem ersten Schnitt dieses Jahres wieder gefüllt werden.

Sechs Kitze hat Bölli am Vorabend beim Erkundungs- und Vermessungsflug über die beiden Wiesen entdeckt. Jetzt steigt seine Drohne surrend hoch und fliegt in 50 Metern Höhe die einprogrammierten Bahnen ab, während hinter dem Säntis die Sonne aufgeht. Die Zeit drängt. Je wärmer es wird, desto schneller gleicht sich die Körpertemperatur der Rehbabys mit der Umgebung an, heizt Steine auf. Die Wärmebildkamera braucht mindestens 0,5 Grad Unterschied. «Da», ruft Bölli und zeigt auf den Monitor der Fernsteuerung, «da liegt ein Kitz». Ein heller Punkt zeichnet sich im grauen Bild ab. Sein in Kursen geschultes Auge lässt bei ihm keinen Zweifel aufkommen, die Konturen des weissen Flecks sind eindeutig. Während die Drohne hoch über der Stelle schwebt ziehen Dieter Koenig und Maja Kuske – der Jagdaufseher von Stäfa und seine Auszubildende – mit Holzharass und Markierungsstange los. Auch sie haben einen Monitor in der Hand, um das Kitz rasch zu finden. Aus dem Wald sind die klagenden Schreie des Muttertiers zu hören, die sieht wie sich Menschen ihrem Jungen nähern. Sie weiss ja nicht, dass ihm nur Gutes geschieht. Koenig und Kuske haben ihre Schutzarbeit mit Holzkiste und Stange schnell erledigt. Bauer Elmer kann mähen.

Partnerschaft im Dreieck

Das Pilotprojekt begann im letzten Winter. Stefan Schleich, Obmann des Jagdbezirks Pfannenstiel, erfuhr von der neuen Technik zum Schutz der Rehkitze. Auf den zertifizierten Drohnenpiloten Gregor Bölli stiess er zufällig im Wald, die beiden verstanden sich auf Anhieb. «Stefan hat Feuer gefangen, er unterstützt mich und Remo extrem und hat uns in die Jagdgesellschaft eingeführt», erzählt Bölli. «Wir wurden mit offenen Armen empfangen.» Dann kontaktierte Schleich seinen Kollegen Reto Alig. Der Präsident des Bezirksbauernverbands Meilen liess sich sofort einspannen. Es folgte ein Rundschreiben an die Landwirte in der Region, Ende Januar fand ein Informationsabend statt.

«Es braucht die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Bauern, Jägern und Piloten – und die funktioniert hier.»Dieter Koenig, Stäfner Jagdaufseher

«Es hat sich herumgesprochen unter den Bauern, sie machen mit», sagt Schleich. Auch der Jagdaufseher von Meilen, Bruno Jörg, spricht von «sehr kooperativen Landwirten». Sein Stäfner Amtskollege Dieter Koenig pflichtet bei: «Es braucht die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Bauern, Jägern und Piloten – und die funktioniert hier.» Nun werden Piloten gesucht um die Arbeit aufteilen zu können. «Sie müssen flexibel sein, weil alles vom Wetter abhängt», sagt Jörg. Ruft ein Bauer an, heisst es «ich möchte in einer Stunde mähen». Remo Kohler stellt sein Hobby gerne zur Verfügung. «Ich bin tier- und naturliebend und ausserdem ein Morgenmensch, das passt hier perfekt zusammen», erklärt der Meilemer. Am liebsten würde er professionell aufs Drohnenfliegen umsatteln. Derzeit ist es aber nur Freizeitbeschäftigung in guten Diensten, mit 50 Franken pauschal (plus 5 Franken pro Hektar Feld) vom Verein Rehkitz-Rettung Schweiz entschädigt.

«Die Erfolgsquote ist enorm hoch», sagt Stefan Schleich. «Wenn Drohnen eingesetzt werden liegt die Rettungsquote praktisch bei 100 Prozent.» Das beruhigt vor allem Bauer Andreas Elmer. Der machte nämlich als Bub die schreckliche Erfahrung, beim Mähen mit dem Traktor ein Kitz zu erwischen. «Das Schreien des Tieres plagt mich noch heute, das möchte ich nicht noch einmal erleben.» Umso glücklicher ist er, dass ihm nun eine moderne Technik die Angst vor solchen Unfällen nimmt. Auch Jagdauseher Schleich ist erleichtert. «Es tut sehr weh, wenn man ein vom Mähen verstümmeltes Kitz erlösen muss.» (Zürichsee-Zeitung)