«Wir hätten die Super Connie wieder in die Luft bringen können»

Der letzte Zeuge einer Flugzeug-Ära

Insgesamt 856 Constellations / Super Constellations wurden in den Fünfzigerjahren vom amerikanischen Hersteller Lockheed gebaut. Die viermotorige Maschine markierte den Höhepunkt der Ära der Propellerflugzeuge, bevor die Düsenjets aufkamen, und stand weltweit im Einsatz für Langstreckenflüge Dutzender Fluglinien.

Die «Star of Switzerland» kam 2004 in die Schweiz, nachdem sie von der eigens gegründeten Super Constellation Flyers Association (SCFA) gekauft und in Kalifornien restauriert wurde. Sie ist das letzte passagierflugzugelassene Modell dieses legendären Fliegers mit dem typischen dreiteiligen Seitenruder am Heck.

Seit ihrem Eintreffen in Basel war die «Star of Switzerland», oder nach ihrem Hauptsponsor genannt, die «Breitling Super Constellation», der Star an allen europäischen Flugmeetings. Vor allem in der Region Zürichsee war die Trägervereinigung SCFA mit vielen Mitglieder vertreten. Dies ist mit ein Grund, weshalb die Super Connie in den letzten Jahren – bevor sie ab Frühling 2017 wegen der nötigen Reparaturarbeiten im Hangar blieb – regelmässig über dem Zürichsee flog. Es war eine Hommage an die Menschen, die sie vor der Verschrottung bewahrten. Zu sehen war das Kultflugzeug etwa im Mai 2014 über dem Zürichsee am Hafenfest zu Ehren des 100-Jahr-Jubiläums des Dampfschiffs «Stadt Rapperswil». Auch im Juni 2015 wurde ein Überflug über den Zürichsee medial ausführlich beworben und zog viele Flugzeugfans an. (red)