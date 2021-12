Das Beauty-and-the-Beast-Phänomen – Mein böser Herzbube Die Kardashians daten Typen mit Bad-Boy-Attitüde. Und sind damit nicht allein. Was ist da los? Ein Einordnungsversuch. Paulina Szczesniak

Hätte man nicht drauf gewettet: Kourtney Kardashian liebt Travis Barker. Foto: PD

Danke, danke, liebe Kardashians! In Omikron-geknüttelten Zeiten, wo sich unsereins mit Fallzahlen und Booster-Impfung herumschlagen muss, tut nichts so gut wie ein bisschen Eskapismus in die Parallelwelt der Promis.

Was ist passiert? Gleich zwei der omnipräsenten TV-Schwestern haben sich jüngst einen Boyfriend geangelt, der so gar nicht dem gängigen Traumschwiegersohn-Schema entspricht: Kourtney den ganzkörpertätowierten Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker, Kim offenbar den «Saturday Night Live»-Comedian Pete Davidson, dessen Markenzeichen ein leichenblasser Teint und spektakuläre Augenringe sind.