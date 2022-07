Das anhand dieser Euro einzuordnen, wäre meiner Meinung nach zu kurz gegriffen. Wir haben uns im Playoff gegen Tschechien erst im Penaltyschiessen qualifiziert, quasi als 16. Team. Ich sehe eher die Resultate im Nachwuchsbereich, beispielsweise U-17 und U-19: Hier qualifizieren wir uns nicht mehr für die Turniere. Die Bilanz von den drei EM-Partien ist gespalten: Gegen Portugal haben wir eher enttäuscht, dafür gegen Schweden und die Niederlande gut mitgehalten. In den letzten beiden Spielen bewegten wir uns nahe am Maximum, das könnte über die Entwicklung hinwegtäuschen – aber mein Eindruck bleibt, dass wir etwas den Anschluss verpassen.

Wieso?

Der Fussball der Frauen entwickelt sich sehr schnell, wir versuchen, einen ungefähr 50-jährigen Rückstand gegenüber den Männern in rasantem Tempo zu schliessen. So hat jedes Land seinen eigenen Weg gefunden. Die Niederlande hatten mit der EM 2017 ein tolles Projekt, das sie an die Weltspitze katapultierte, und in Belgien werden die Mädchen sehr ähnlich wie die Männer gefördert. Es zeigt sich: Wer sich intensiv um die Entwicklung der Frauen kümmert, macht die grössten Sprünge. England zum Beispiel spielte vor zehn Jahren kaum eine Rolle, heute sind sie auf Augenhöhe mit den Besten.