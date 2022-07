Seit 50 Jahren Coiffeur in Eglisau – «Mein Geschäft ist meine Heimat» Gegen 150’000 Kundenbesuche hat Heinz Matzinger seit 1972 in seinem kleinen Salon an der Untergasse empfangen. Und auch mit 77 Jahren denkt er noch nicht ans Aufhören. Ursula Fehr , Sibylle Meier (Fotos)

Seit 50 Jahren ist Coiffeur Heinz Matzinger mit seinem Salon in Eglisau präsent. Foto: Sibylle Meier

Niemand in Eglisau kann sich mit seiner Bekanntheit und Beliebtheit messen, kein Gemeindepräsident, keine Lehrerin und auch kein Pfarrherr hat dies geschafft. Der vermeintlich stille Haarkünstler steht werktäglich immer wieder mal in einer Rauchpause vor dem Salon, zieht genüsslich an seiner Zigarette; und als würde er die Weitsicht inhalieren, lässt er seine wachen Augen durch die still gewordene Untergasse schweifen. «Das war ganz anders, als ich als junger Geschäftsmann hier zwischen Milchladen, Metzgerei und kleinem Coop-Laden startete. Gegenüber die Drogerie, umgeben von zwei Bäckereien und weiteren Läden, die leider verschwunden sind. Für viele war damals das Einkaufen noch Ausgangsersatz, und der eine oder andere landete dabei bei mir im Salon.»