Konzert von Gigi Moto – «Mein Herz hängt noch sehr an Rümlang» Sängerin Gigi Moto tritt in der Rümlanger Brauwerkstatt auf. Sie ist in der Unterländer Gemeinde aufgewachsen und hat nach wie vor einen grossen Bezug dazu. Renato Cecchet

Sängerin Gigi Moto und Jean-Pierre von Dach treten demnächst in Rümlang auf. Foto: PD

Wenn Gigi Moto nach Rümlang kommt, ist das jedes Mal wie eine Heimkehr. «Ich bin in diesem Dorf aufgewachsen, habe 33 Jahre meines Lebens in Rümlang verbracht, bevor ich nach Zürich zog», erklärt die Sängerin und gibt eine eigene Definition davon, was eine echte Rümlangerin ausmacht: «Ich weiss, was ein Grümpelturnier ist. Und ich trinke gerne ein Bier», meint sie mit einem Lachen.