Interview mit Locarno-Chef - «Mein Herz wird sehr stark schlagen»

Giona A. Nazzaro ist der neue Festivalleiter in Locarno. Für sein erstes Programm hat er sich an einem Publikum orientiert, das zu Hause Filme streamt.

Wenn ich zur Eröffnung einen Netflix-Film zeige, dann aus einem einfachen Grund: weil sich die Situation im Filmgeschäft verändert hat und weil sich auch Locarno verändert. Es gibt heute neue Player. Wir sind auch mit Apple, Amazon und so weiter im Gespräch. Sie erinnern sich, als in den 20er-Jahren der Tonfilm aufkam?

Herr Nazzaro, Sie zeigen mit «Beckett» in Locarno einen Eröffnungsfilm, der ein paar Tage später auf Netflix läuft. Was wollen Sie uns damit sagen?

Ich war nicht persönlich dabei.

Ich auch nicht, aber ich habe darüber gelesen. Man hat gesagt, der Tonfilm sei keine Kunst, und heute gibt es nur noch Tonfilme. Wäre es also intelligent, die heutigen Entwicklungen zu ignorieren? Wir brauchen doch ein Bewusstsein für die Umbrüche, in denen sich das Filmgeschäft befindet. Heute kommen die Filme von überall her. Wir zeigen ein vielseitiges Programm, wir haben drei Komödien im Wettbewerb, wir haben Netflix, wir haben einen Elfstünder von Joaquim Pinto aus Portugal. Für mich ist das alles derselbe Genuss.