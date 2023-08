Versuchte Tötung im Wahn – «Mein kleiner Bruder hat Angst, dass er nicht mehr rausgelassen wird» Ein psychisch Kranker kämpft vor dem Zürcher Obergericht gegen seine Einweisung in eine geschlossene Klinik. Am Ende erreicht er einen Teilerfolg. René Laglstorfer

Das Zürcher Obergericht aus der Luft. Foto: Emanuel Ammon (Aura)

Es muss der Schock seines Lebens gewesen sein: Nichts Böses ahnend, ist ein 60-jähriger Zürcher an einem Frühlingssonntag mit seiner Freundin in der Nähe des Letzigrundstadions zu Fuss unterwegs. Aus dem Nichts und ohne Vorwarnung schleudert ihm ein entgegenkommender 23-Jähriger aus etwa zwei oder drei Metern Entfernung eine 1,5-Liter-PET-Flasche – teilweise gefüllt mit Cola – in Richtung Kopf. Geistesgegenwärtig kann er ausweichen.