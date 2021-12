Der erste Auftritt als Samichlaus – Mein Lampenfieber verberge ich hinter dem wallenden Bart Unser Autor hat zugesagt, in der Nachbarschaft zu chläuseln. Aber was, wenn ihn die Kinder durchschauen? Ein Einsatzprotokoll. Mario Stäuble

«Ein guter Samichlaus steht nicht im Zentrum», sagt mir ein erfahrener Chlaus. Wie soll denn das gehen, frage ich mich, voll kostümiert. Foto: Urs Jaudas

Natürlich bin ich kurz vor der vereinbarten Einmarschzeit am Sonntag doch nervös. Während ich die ausgedruckten Informationen über die sechs zu beglückenden Kinder in ein golden eingefasstes A4-Heft klebe, surrt das Telefon – es gibt ergänzende Wünsche aus der Elternschaft. Ich muss zusätzliche Geschenke, die in einem Versteck lagern, einsammeln und in meinen Chlaussack packen. Stress macht sich bemerkbar – die Sache ist doch schon kompliziert genug.

Als mich eine Freundin aus der Nachbarschaft angefragt hat, den Samichlaus zu geben, habe ich spontan zugesagt. Kein Ding, dachte ich mir, zumal man mir Kostüm und Gaben fertig vorbereitet vorbeibringen würde.