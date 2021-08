Samstag Extra – Mein prägendstes Sommererlebnis Weil dieser Sommer nicht so richtig einer sein will, erinnern sich unsere Redaktorinnen und Redaktoren an vergangene Erlebnisse in der warmen Jahreszeit. Manuel Navarro , Christian Wüthrich , Flavio Zwahlen , Barbara Gasser , Daniela Schenker

Richtige Sommergefühle gibt es momentan nur, wenn man verreist. Foto: Marc Dahinden

Barbara Gasser, Redaktorin Infos einblenden Foto: jb

Meine Eltern waren nicht besonders streng mit meinem Bruder und mir, als wir Kinder waren. Dennoch gab es ein paar Regeln, die ohne Wenn und Aber eingehalten werden mussten. Dazu gehörte, dass wir jeweils nach dem Barfusslaufen die Füsse wuschen.

Ich erinnere mich an sonnige und warme Sommertage in meiner Kindheit. Nach dem Nachtessen durften wir nochmals in den Garten, um mit den Mädchen und Buben aus der Nachbarschaft zu spielen. Und immer gingen wir ohne Schuhe nach draussen.

Wie herrlich war es, das Wasser im Bach zu stauen, über den frisch gemähten Rasen zu gehen und als Mutprobe über den noch heissen Teerplatz zu rennen. Wir kamen mit grünlichschwarzen Fusssohlen ins Haus zurück und wurden sofort ins Badezimmer geschickt. Wenigstens die Füsse einseifen und abduschen, bevor wir ins Pyjama schlüpften, gehörte zum Ritual. Ich fand das immer äusserst überflüssig, zumal ich ein komisches Gefühl bekam, wenn meine sauberen Füsse übers Leintuch strichen.