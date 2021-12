Elternfrage zu Streit unter Geschwistern – «Meine Kinder streiten sich nonstop» Elternberaterin Christelle Schläpfer sagt, wie Eltern auf den nervenaufreibenden Krieg im Kinderzimmer reagieren sollen – oder eben nicht. Christelle Schläpfer

Konkurrenzkampf wider Willen: Geschwister scheinen immer alles vergleichen zu müssen. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, meine beiden Mädchen, 5 und 7 Jahre, streiten sich nonstop. Es geht um Dinge wie, wer schneller die Treppe raufrennt, wer als erste den Liftknopf im Einkaufszentrum drückt, wer die längeren Haare hat, wer die hübschere Puppe etc. Dabei schreien, schlagen und schubsen die beiden sich permanent. Auch am Familientisch fallen sie sich ständig ins Wort oder verdrehen die Augen, wenn eine von beiden eine Geschichte erzählt. Ich weiss ja, dass Streiten zum Geschwisteralltag dazu gehört, aber das geht mir langsam zu weit – was soll ich tun? Leserfrage von Laura aus Luzern.