Atelierbesuch mit Hans Ulrich Obrist – Meine liebste Künstlerin… … ist natürlich meine Lebenspartnerin. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Your Tree My Answer, Koo Jeong A, 2019. Bild: Koo Jeong A, Your Tree My Answer, 2019, 5,7 x9,2 cm, Tusche auf Japanpapier

Kein Atelier kenne ich besser als das der koreanischen Künstlerin Koo Jeong A, ich besuche es täglich. Das liegt daran, dass Koo meine Partnerin ist und wir uns eine Wohnung teilen. Seit fünfundzwanzig Jahren kann ich aus nächster Nähe verfolgen, woran sie arbeitet, was sie umtreibt, wie sie vorgeht, wenn sie ein Kunstwerk schafft. Ihre grösseren Werke, für die sie viel Material und Platz braucht, entstehen zwar nicht zu Hause – so gross ist unsere Wohnung leider auch nicht –, sondern in ihrem Londoner Atelier; aber natürlich unterhalten wir uns viel über ihre Arbeit, und so bin ich bei der Entstehung dabei, auch ohne immer vor Ort zu sein.